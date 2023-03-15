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Общество

В Псковском районе мужчина зарезал свою жену

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Псковского района, который угрожал убийством своей жене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Псковского района.

В ходе дознания установлено, что днём 1 декабря 2022 года мужчина находился в доме по месту жительства в деревне Конечек Псковского района, где распивал спиртное. Просматривая мобильный телефон супруги, злоумышленник увидел, что незнакомый мужчина в социальной сети «ВКонтакте» просится к ней в друзья.

В результате между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил со стола на кухне нож, лезвие которого направил в область груди потерпевшей, и с намерением вызвать у неё чувство тревоги и беспокойства за свою безопасность крикнул ей: «Я тебя сейчас зарежу!» — тем самым демонстрируя реальность своих намерений. 

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 119 ч. 1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

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