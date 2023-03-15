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Политика

ЦИК приступает к рассмотрению заявки от Псковской области на проведение ДЭГ

ЦИК приступает к рассмотрению заявки от Псковской области на проведение дистанционного электронного голосования в единый день голосования. Об этом сообщается в Telegram-канале Центризбиркома.

«Мы продолжаем развивать и совершенствовать применение на выборах дистанционного электронного голосования наряду с традиционным, и есть основания предполагать, что в этом году оно может стать самым масштабным по сравнению с предыдущими, - отметила председатель ЦИК Элла Памфилова. - Мы внимательно рассмотрим поступившие заявки, разберем все плюсы и минусы применения ДЭГ на той или иной территории. И только потом определим те субъекты, которые будут максимально готовы к проведению дистанционного электронного голосования». 

Потенциально ДЭГ может охватить 458 выборов и 1 495 видов бюллетеней. Общее число избирателей, которые могут принять участие в указанных выборах, – около 23 миллионов человек.

Регионы, подавшие заявку на ДЭГ: Республика Карелия, Республика Крым, Чувашская Республика – Чувашия, Архангельская область (НАО), Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, Кировская область, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Нижегородская область, Псковская область, Ярославская область, Ненецкий автономный округ, Самарская область, Ульяновская область, Пермский край, Оренбургская область, Омская область, Республика Хакасия, Новосибирская область, Томская область, Забайкальский край, Калининградская область.

По итогам выборов в Псковскую городскую Думу в сентябре 2022 года, где впервые тестировалось ДЭГ, председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов отметил, что «проект ДЭГ в Пскове состоялся». Кроме того, он добавил, что это новшество будет транслироваться по всей области.

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