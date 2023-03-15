До +7 градусов ожидается в Псковской области 16 марта

12:20, 15 марта 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода и до 7 градусов тепла ожидается в Псковской области 16 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью местами синоптики прогнозируют небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от -5 до 0 градусов, а днем - от +2 до +7 градусов.

Атмосферное давление будет низким.