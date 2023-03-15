Совет муниципальных образований Псковской области избрал нового главу

15:46, 15 марта 2023, ПАИ

На пост председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» переизбрали главу Красногородского района Валентину Понизовскую. Голосование состоялось на заседании членов ассоциации в Опочке, передает корреспондент ПАИ.

Отмечается, что в работе заседания ассоциации примет участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Заместителями председателя АСМСУ Псковской области избраны глава Островского района Дмитрий Быстров и глава Пыталовского района Вера Кондратьева.