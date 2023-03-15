Штраф 100 рублей получила выпивавшая при несовершеннолетних детях мать

19:24, 15 марта 2023, ПАИ

В администрации Гдовского района решали судьбы детей из неблагополучных семей. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

На повестке заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Гдовского района было рассмотрено сразу более 20 дел об административных правонарушениях. Несколько несовершеннолетних и родителей были приглашены для профилактической беседы. Некоторые приглашённые взрослые жалуются на свою беспомощность и просят помощи в воспитании детей у членов комиссии. А есть такие мамы, например, которые защищают чадо, не желающее учиться в родной школе, и, более того, не считают нужным извиниться перед педагогом за оскорбления. Как бы ни были убедительны доводы мамы, с трудом верится, что её сын получит хорошее образование, лишь сменив одну школу на другую.

Члены комиссии, в частности представители органов внутренних дел, в меру своего воспитания не могут описать полноту увиденной ими во время вызовов или рейдов картины. Но протоколы говорят о многом. Распитие алкогольных напитков в компании несовершеннолетних стало нормой для некоторых гдовичей. И кто знает, чем бы закончилась эта история, если бы о ней вовремя не узнали стражи порядка. Как итог, каждому участнику весёлой компании 1500 рублей штрафа.

Несколько моментов, связанных с продажей горячительных напитков, сотрудники прокуратуры и полиции уже взяли на карандаш. Но как повлиять на юные умы школьников, выкуривших прямо в классе электронную сигарету, и что сподвигло это сделать примерных учеников школы, осталось загадкой.

Мизерным штрафом 100 рублей обошлась встреча с женщиной из Смуравьёво-2, распивающей спиртные напитки при несовершеннолетних детях. Но если гражданка не встанет на учёт к наркологу и не приведёт квартиру в пригодный для жизни вид, будет решаться вопрос об ограничении её прав на детей.

Каждый член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Гдовского района проводит свою работу с неблагополучными семьями, где растут дети. Стараются в первый раз не наказывать рублём, а предупредить. Очень хочется, чтобы на подобных заседаниях стало больше информационных и профилактических бесед, нежели разбирательств с людьми из группы риска.