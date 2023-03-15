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Общество

Борис Елкин рассказал о работающем на Ольгинском мосту подрядчике

С сегодняшнего дня часть Ольгниского моста закрыта на ремонт. О предстоящей работе, подрядчике и гарантии на выполненные работы в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказал глава города Пскова Борис Елкин.

В целом предстоит больший объём работ – замена мостового полотна. Уже сегодня начали фрезеровать асфальтобетонное покрытие. Далее предстоит разборка защитного слоя, снятие гидроизоляции.

«Оценим, в каком состоянии выравнивающий слой и плита проезжей части, а потом решим, будем ли ремонтировать или придётся делать всё заново», — поделился Борис Елкин.

Скорость выполнения работ по большей части будет зависеть от погоды. Напомним, ремонт покрытия проезжей части на Ольгинском мосту будет проводиться с 15 марта по 3 июля. Но глава города уточнил, что в данные расчёты включены все возможные риски.

«У подрядчика большой опыт работы в Псковской области, зарекомендовал себя хорошо», — пояснил глава Пскова.

Большинство работ будет выполняться рабочими. В день на мосту будет работать от 30 до 50 человек.

Изменений движения общественного транспорта нет, но возможно увеличение времени в дороге.

«Автолюбители быстро адаптируются к новым реалиям», — уточнил Борис Елкин.

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