Ремонт Ольгинского моста в Пскове продлится до 3 июля

16:24, 13 марта 2023, ПАИ

Ремонт покрытия проезжей части на Ольгинском мосту будет проводиться с 15 марта по 3 июля. В связи с этим вводится ограничение движения автотранспорта по полосам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с сокращением полос движения на данном участке в указанный период возможны заторовые ситуации.

Администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что Ольгинский мост в Пскове перекроют в ночь с 14 на 15 марта. Также напомним, что Ольгинский мост в Пскове начнут ремонтировать с полос в направлении Завеличья. Планируется, что замена первой части дорожного полотна продлится до майских праздников. После этого дорожные рабочие начнут приводить в порядок вторую часть сооружения.