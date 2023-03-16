Воспитанники псковского «Кванториума» оживят кукол с помощью нейросетей

17:13, 16 марта 2023, ПАИ

Воспитанники детского технопарка «Кванториум» в Пскове анимируют кукол на выставке, которая пройдёт в Пскове в июле. Об этом рассказала художник-кукольник Марина Бугаева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции 88.3 FM.

«Смартфоны посетителям будущей выставки понадобяться не только для звонков. С помощью камеры на смартфоне гости смогут оживить главные экспонаты выставки - кукол», - рассказала гостья студии.

Также художница отметила, что у каждой куклы свой уникальный характер, и только в процессе создания художник понимает, кто у него получается.

Ранее сообщалось, что в Пскове пройдёт кукольная выставка. Откроется она в июле.