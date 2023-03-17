300 обращений семей участников СВО отработал центр помощи в Пскове за год

08:30, 17 марта 2023, ПАИ

С начала года Центр помощи семьям мобилизованных отработал уже более 300 обращений семей участников СВО. Большинство из них связаны с получением выплат, составлением доверенностей, приостановлением судебных делопроизводств, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Но встречаются и нестандартные вопросы. Например, в Центр обратилась пара с просьбой срочно организовать регистрацию брака – мужчина отбывал в зону СВО. Брак был зарегистрирован. Жительнице Псковского района помогли приобрести дрова. Их расколку взяли на себя волонтёры ПсковГУ – спасибо ребятам за помощь. Для волонтёров был предоставлен транспорт правительства области. Семья мобилизованного обратилась с просьбой помочь приобрести кровать пожилому родственнику. Соцзащита Пскова предоставила функциональную кровать для лежачих больных. Семье из Опочки была нужна одежда для малыша. Вопрос отработан со специалистами соцзащиты и Детского фонда», - рассказал Михаил Ведерников.

Обратиться в Центр проще всего по номеру 122 (или напрямую по адресу г. Псков, ул. Некрасова, 19), напомнил губернатор.