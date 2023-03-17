В Новоржеве освятили знамена для отправки участникам СВО
Освящение боевых знамен русского войска «Спас Нерукотворный» совершил настоятель новоржевского храма Рождества Христова протоиерей Стефан Вахрушев. Об этом сообщает Великолукская епархия.
«Знамя Спаса Нерукотворного – это древнее знамя, с которым наши славные православные предки шли в бой и защищали свою Родину. Благодарим за помощь в приобретении флагов Михаила Яичникова и молодёжь Новоржевского района», - говорится в сообщении.
Вскоре знамена передадут военнослужащим в зону проведения СВО.
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