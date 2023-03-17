В Новоржеве освятили знамена для отправки участникам СВО

14:10, 17 марта 2023, ПАИ

Освящение боевых знамен русского войска «Спас Нерукотворный» совершил настоятель новоржевского храма Рождества Христова протоиерей Стефан Вахрушев. Об этом сообщает Великолукская епархия.

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«Знамя Спаса Нерукотворного – это древнее знамя, с которым наши славные православные предки шли в бой и защищали свою Родину. Благодарим за помощь в приобретении флагов Михаила Яичникова и молодёжь Новоржевского района», - говорится в сообщении.

Вскоре знамена передадут военнослужащим в зону проведения СВО.