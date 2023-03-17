В посёлке Кунья провели работы по газификации

15:28, 17 марта 2023, ПАИ

Запитку газораспределительной сети из межпоселкового газопровода провели в поселке Кунья. Работы выполнили специалисты Великолукского РЭУ АО «Газпром газораспределение Псков». Все показатели в норме, пишет газета «Пламя».

«Мы долго ждали этого момента, первый участок межпоселкового газопровода был заложен еще в 2008 году. Значение газификации для нашего поселка трудно переоценить», - отметил глава Куньинского района Олег Лебедев.

Следующим этапом станет подключение первых потребителей - как предприятий, так и частных домовладений. Далее планируется реализация инвестиционного проекта по строительству четырех модульных газовых котельных в Кунье и еще одной в Ущицах, а также полная замена семи километров теплотрасс.