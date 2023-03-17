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Псковский врач дала советы по профилактике ротавируса

Что делать, если у членов семьи проявилось кишечное расстройство, рассказала псковский терапевт, гастроэнтеролог и инфекционист Елена Аверьянова.

Симптомы, которые указывают на заражение ротавирусной инфекцией, следующие: рвота, диарея, удерживание температуры «под 39» на протяжении нескольких дней, а также потеря аппетита, резкое снижение веса и слабость. После заражения инфекцией одного члена семьи последует череда идентичных заболеваний и у остальных.

«Такие симптомы чаще всего связаны с вирусными кишечными инфекциями. Чаще всего так протекает ротавирусная инфекция, поражающая слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта и вызывающая диарею, рвоту, подъем температуры тела, интоксикацию», – приводит слова Елены Аверьяновой «Комсомольская правда в Пскове».

Как отметила специалист, заражение происходит при бытовых контактах, через некипяченую воду и немытые фрукты. «Нередко болеют целыми семьями или группами в организованных коллективах (детский сад, школа). В зимне-весенний период как раз регистрируется подъем этой инфекции. Заболевание чрезвычайно заразно, и обычные меры профилактики здесь малоэффективны», – сказала Елена Аверьянова.

По её словам, основная неприятность этой болезни состоит в том, что человек после перенесенного вируса может также легко заразиться им вновь – это происходит из-за большого количества разновидностей вируса (серотипа). И если к одному из них у организма выработался иммунитет, то к другому он может отсутствовать.

«В большинстве случаев заболевание протекает относительно легко и представляет опасность только для недоношенных детей и пациентов с тяжелыми соматическими заболеваниями из-за большой потери жидкости (дегидратации)», – заметила врач.

По ее словам, крайне важно не заниматься самолечением и не принимать самостоятельно антибиотики, которые при этой инфекции не только абсолютно бесполезны, но и вредны. Вместо помощи они увеличивают нагрузку на печень, желудок и кишечник.

«Меры профилактики сводятся к соблюдению правил гигиены и изоляции заболевших. Хорошие результаты дает вакцинация детей до двух лет против ротавируса, это помогает избежать серьезных осложнений. Взрослым же рекомендуется в период подъема заболеваемости соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, правильно питаться и своевременно обращаться к врачу при первых признаках заболевания», – заключила Елена Аверьянова.

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