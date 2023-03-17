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Аисты начали возвращаться в Псковскую область после зимовки

Аисты начали прилетать в районы Псковской области после зимовки. Так, первый аист замечен в Дедовичском районе, фотография размещена в группе «ТОС «Рассвет» Дубровка» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «ТОС «Рассвет» Дубровка» в соцсети «ВКонтакте»

«Что же делать? Сегодня аист прилетел...» - написал автор снимка.

Также 14 марта забили тревогу жители поселка Бежаницы, сообщает газета «Сельская новь». «Аисты прилетели, но ведь ещё совсем холодно и кушать им нечего!» – пишут в одной из социальных сетей жители посёлка. «Как помочь благородным птицам пережить холодную весну?» - спрашивают другие.

За комментарием и ответом на эти и другие вопросы газета обратилась к кандидату биологических наук, директору Центра помощи аистам «Дом белого аиста» Марине Сиденко.

Фото: группа «Дом Белого Аиста». На фото Марина Сиденко

«С приходом календарной весны из жарких стран начали возвращаться белые аисты, и это нормальные сроки, не стоит паниковать. Уже многие мне пишут, что аистов видели не только в Псковской области. Они были замечены в Сланцах (Ленинградская область) и в Западной Двине (Тверская). Это самые передовые, ранние мигранты, и, поверьте, они приспособлены к непростым, на первый взгляд, погодным условиям», - сказала Марина Сиденко.

На вопрос «Холодно ли им?» Марина Сиденко ответила, что нет. Она объяснила это тем, что сейчас нет стойких морозов.

«Минусовая температура только ночью, поэтому птицы днём отогреваются и спокойно переживают тёмное время суток. Покушать они себе тоже находят, ведь уже растаяли центральные дороги, на которых можно часто встретить сбитых, небольших зверюшек, да и проталинки на полях появились – а это значит, что есть шанс поймать мышку, например. Из-под коры деревьев вылезают насекомые – это тоже для аистов еда», - отметила Марина Сиденко.

Также она добавила, что если птица не нашла себе за день-два корм, это не страшно, так как она приспособлена, ведь первыми в Псковскую область прилетают сильные аисты.

«Если уж совсем хочется помочь вестнику весны – можете недалеко от места гнездования положить куриных голов, но не забывайте, что белый аист – это дикая птица, и её избыточный прикорм может обернуться плачевно. Аисты привыкнут к подкормке, перестанут добывать еду сами и, как итог, никуда не улетят и погибнут», – заметила Марина Сиденко.

Ранее сообщалось, что 14 марта аист также прилетел в деревню Окни Новосокольнического района.

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