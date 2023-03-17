С приветом и наилучшими пожеланиями!

17:05, 17 марта 2023, ПАИ

В Пскове появилось еще одно средство для продвижения города. Открытку с видом Ольгин-града могут получить по почте жители всех континентов мира.

Почему выбраны виды «белого» Пскова и почему выбор пал на изображение храма Василия на Горке — в репортаже ПАИ.

В центре туризма и творческих индустрий Пскова 17 марта прошла презентация новой открытки с изображением не просто Пскова, а его самого сердца, храма Святителя Василия Великого (на Горке). Кроме того, присутствующим показали новый почтовый штемпель, где «плывет» ладья, управляемая княгиней Ольгой.

«Ещё одним элементом для продвижения нашего исторического достояния, храма Василия на Горке и всего культурного наследия Пскова» назвала это событие председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации Пскова Кристина Кобызь.

Она заметила, что гости города, посещающие центр туризма, часто спрашивают, где и как можно отправить открытку с изображением города.

«Наши сотрудники с удовольствием продвигают творения местных художников. А с храмом Василия на Горке псковичей связывает личная история, - подчеркнула Кристина Кобызь. - Белый Псков особо восхищает наших гостей. Он белый не только потому, что в этом году особо снежная зима, он белый от стен наших храмов, это особая атмосфера Окольного города. Я благодарю всех причастных к этому событию».

А причастны оказались очень многие, во-первых, идея создания и открытки, и штемпеля принадлежит руководству «Почты России». Во-вторых, видит город таким псковский фотограф Екатерина Кочкина. В-третьих, идея штемпеля с изображением княгини Ольги принадлежит тоже горожанке, которая обратилась с этим предложением к руководству почтовой службы.

И в-четвертых, кто вносит неоценимый вклад в популяризацию храма, как не его настоятель отец Андрей Большанин.

Без этого неповторимого памятника, который очень любят горожане, трудно представить наш город.

Настоятель напомнил присутствующим, что в этом году исполняется 610 лет с момента упоминания о храме в летописях и 20 лет со дня первой службы после 80 лет молчания.

«Прежде всего сами псковичи участвовали в возрождении храма. Его архитектура уникальна, она сочетает в себе псковскую и московскую школы. Наш храм не только памятник архитектуры, включенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО, но отрадно, что он освящается. В этом году митрополит освятил его и вложил частицу мощей святого Василия».

По словам и. о. директора УФПС Псковской области Инны Залесской, переводной почтовый штемпель «Привет из Пскова» будет действовать пять лет и храниться в главном почтовом отделении города, а почтовую карточку «С наилучшими пожеланиями из Пскова» можно приобрести в отделениях города.

Самая первая ласточка – открытка «С наилучшими пожеланиями из Пскова» уже полетела на Камчатку. Ее отправила родственникам автор фото, которое легло в основу почтовой карточки, Екатерина Кочкина.