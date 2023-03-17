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Общество

Врач дал совет, как избежать тромбоза

Чтобы не допустить развития такого грозного заболевания, как тромбоз, следует поддерживать регулярную двигательную активность и бросить вредные привычки, рассказал агентству «Прайм» сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Тахир Ярахмедов.

Одна из главных причин развития венозного тромбоза — длительная гиподинамия. Чтобы предотвратить тромбообразование, важно поддерживать ежедневную физическую активность. Идеальным видом такой активности является плавание. 

«Вероятность тромбоза повышают и вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем. Необходимо от них отказаться», — предупредил врач. 

Имеет значение и наследственный фактор — наличие тромбофилий. Это генетически обусловленная предрасположенность к тромбообразованию. В подобных случаях, по словам Ярахмедова, может потребоваться курсовой или даже длительный, а иногда и пожизненный приём антитромботических препаратов. 

Также повышают риск тромбообразования оперативные вмешательства, травмы, онкологические болезни и некоторые другие заболевания. 

«При наличии факторов риска тромбообразования важно оставаться на связи с вашим лечащим врачом и своевременно принимать решение о тех или иных способах профилактики», — заключил хирург.

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