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Общество

Губернатор Псковской области назвал причину плохого состояния старых дорог в регионе

Причину плохого состояния старых дорог в Псковской области назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём обращении из цикла «Еженедельное».

«Ключевая причина, по мнению экспертов, в нашем регионе. С 2019 года стабильно растёт число неблагоприятных погодных явлений. Для сравнения: пять лет назад за год их фиксировали менее 150, а в 2022 году – уже почти 250. Вместе с этим растёт и число переходов через ноль», – объяснил глава региона.

Сейчас этот фактор учитывается, и специалисты стараются подбирать наиболее износостойкие материалы.

«Но старые дороги изменившимся условиям не соответствуют. Они таких перегрузок не выдержали, и вышло то, что вы видите сегодня на дорогах каждый день», – резюмировал губернатор.

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