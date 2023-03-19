Вышел анонс еженедельного обращения губернатора Псковской области

00:09, 19 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал анонс нового видео из цикла «Еженедельное» в своем телеграм-канале. Темой этого выпуска стало состояние дорог в регионе.

В свежем обращении глава региона расскажет о новых объектах, затронет ситуацию на улице Льва Толстого в Пскове, объяснит планы по ремонту дорог на текущий год в Пскове и Великих Луках, сроки гарантийного ремонта и гарантийные объекты, а также развитие дорожной сети в дальнейшем.