Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вышел анонс еженедельного обращения губернатора Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал анонс нового видео из цикла «Еженедельное» в своем телеграм-канале. Темой этого выпуска стало состояние дорог в регионе.

 

В свежем обращении глава региона расскажет о новых объектах, затронет ситуацию на улице Льва Толстого в Пскове, объяснит планы по ремонту дорог на текущий год в Пскове и Великих Луках, сроки гарантийного ремонта и гарантийные объекты, а также развитие дорожной сети в дальнейшем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 марта 2023

Губернатор Псковской области назвал причину плохого состояния старых дорог в регионе
19 марта 2023

Недобросовестных подрядчиков исключили из дорожной сферы в Псковской области
19 марта 2023

105 лет исполнилось матери-героине родом из Псковской области
19 марта 2023

Псковичи смогут задать вопросы о качестве ремонта дорог города
19 марта 2023

Вышел анонс еженедельного обращения губернатора Псковской области
18 марта 2023

Стратегическая сессия консорциума «Вместе» прошла в ПсковГУ
18 марта 2023

Власти Псковской области планируют привлечь в регион крупных туроператоров
18 марта 2023

Ветеран Великой Отечественной войны скончался на 97-м году жизни в Новосокольническом районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...