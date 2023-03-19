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Общество

Более 20 км трассы Толкачёво – Себеж – Заситино приведут в порядок

Сроки выполнения ремонта дорог в районах Псковской области, а также наиболее сложные объекты назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём обращении из цикла «Еженедельное».

Правила и сроки для всего региона одинаковые:

– до 25 апреля заказчиками и подрядными организациями будут проведены совместные обследования всех объектов на предмет выявления дефектов,

– до 15 июня должны быть завершены все работы по гарантийным обязательствам.

При этом есть несколько сложных объектов. Наиболее проблемный — это дорога Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Трасса не ремонтировалась очень давно, и на приведение её в порядок необходимо порядка 2 миллиардов рублей.

«Сумма для нас очень большая, а самое неприятное — мы такие траты не планировали, потому что рассчитывали передать дорогу на федеральный уровень. Мы уже прошли все этапы согласования, но в прошлом году процесс был приостановлен, потому что на федеральном уровне в целом был изменён подход к подобного рода соглашениям», — рассказал глава региона и добавил, что решение проблемы ещё находится в проработке.

Ещё один сложный объект — дорога Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией. В прошлом году отремонтировали 19 километров, в этом году приведут в порядок ещё два участка по 19 километров.

Третий объект, который часто фигурирует в обращениях, — это дорога Толкачёво – Себеж – Заситино. «Контракт на этот объект уже заключён. В порядок будет приведено три участка общей протяжённостью более 20 километров», — пояснил Михаил Ведерников.

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