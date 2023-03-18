26 псковских юнармейцев получили нагрудные знаки

19:02, 18 марта 2023, ПАИ

26 юнармейцев Псковской области наградили нагрудным знаком «Юнармейская доблесть» 3 степени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении движения.

Медали лучшим юнармейцам региона вручил председатель совета ветеранов 76 гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии генерал-майор Юрий Соседов.

Нагрудный знак «Юнармейская доблесть» является высшей формой поощрения участников движения за выдающиеся достижения в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, особые успехи и высокую активность в рамках деятельности Движения «Юнармия».

Награждение прошло на площадке Ресурсного центра добровольчества Псковской области при поддержке врио начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области - Кристины Луневой.