Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

09:54, 19 марта 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства прибыл туда на вертолёте, а затем с остановками проехал по районам города за рулём автомобиля. Он осмотрел несколько объектов и поговорил с местными жителями, передаёт РИА Новости.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, как идут работы по строительству и восстановлению Мариуполя и его окрестностей.

«В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений», — добавили в Кремле.

Так, вице-премьер показал президенту здание филармонии, которое, по его словам, восстановили за три месяца. Реконструкцию центра города, добавил он, планируется завершить к концу года.

«Сильно разбит центр, в центральной части часть зданий — памятники. Долго думали: сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию. Центр хотим к концу года, хотя бы фасадную часть, закончить», — рассказал Марат Хуснуллин.

В городе запустили движение общественного транспорта, сейчас работает 110 автобусов, а к лету начнут ходить трамваи, продолжил вице-премьер.

«Народ стал возвращаться. Когда увидели, что идёт восстановление, народ стал активно возвращаться. Рост населения», — подчеркнул он.

В микрорайоне Невском Путин пообщался с местными жителями, а затем по приглашению одной из семей зашёл к ним домой. Кроме того, президент осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба и памятные места Мариуполя. Затем он отправился в Ростов-на-Дону, где провёл совещание в командном пункте специальной военной операции.