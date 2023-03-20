Врач рассказал об опасности злоупотребления витаминами

07:46, 20 марта 2023, ПАИ

Об опасности злоупотребления витаминами предупредил кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов.

Здоровому человеку достаточно тех витаминов, которые содержатся в пище, особенно при разнообразном рационе, уверен Сергей Вялов. По его словам, если принимать эти микронутриенты дополнительно без соответствующих анализов и назначения врача, можно навредить своему здоровью.

«Когда мы говорим про витамины, у нас почему-то всегда есть презумпция виновности. Каждый свято верит, что ему витаминов не хватает. Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много. Все думают, что едят отвратительные продукты, в которых нет витаминов, а на самом деле они есть. Если дополнительно употреблять витамины без назначения врача, то это грозит гипервитаминозом, то есть таким состоянием, когда витаминов в организме слишком много и они вызывают проблемы», – сказал Сергей Вялов в интервью радио Sputnik.

Особенно серьезный ущерб организму может нанести избыток витамина D, продолжил врач.

«Суточная потребность в витамине D у нас порядка 600-800 международных единиц (МЕ), а многие люди принимают по 2000-4000 МЕ в день. Избыточные дозы витамина D приводят к вымыванию кальция из костей, угнетению иммунитета, нарушению тонуса сосудов, и память от этого тоже страдает. Последнее британское исследование даже говорит, что чрезмерное употребление этого витамина способствует развитию умственной отсталости. Поэтому не нужно пить много витаминов», – заключил Сергей Вялов.