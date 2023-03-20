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Общество

День открытых дверей устроили в идрицкой колонии

День открытых дверей для родственников осужденных состоялся в исправительной колонии № 3, расположенной в себежском поселке Идрица. В сопровождении начальника учреждения Василия Иванова гости смогли посетить основные коммунально-бытовые объекты и производственно-хозяйственные помещения, а также пообщаться со своими близкими, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН по Псковской области

Родственники побывали в православном храме, медицинской части, школе и библиотеке, осмотрели жилые помещения отрядов, а также зашли в студию кабельного телевидения.

После экскурсии по территории исправительной колонии в столовой состоялась встреча осужденных со своими близкими. «Трогательные беседы ненадолго прерывались музыкальными композициями, которые подготовил творческий коллектив осужденных», — говорится в сообщении. 

В пресс-службе отметили, дни открытых дверей в учреждениях УФСИН России по Псковской области проводятся с целью ознакомления родственников с условиями и порядком отбывания наказания осужденных, организацией их быта, труда, питания и досуга, а также объективного мнения общественности о пенитенциарной системе.

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