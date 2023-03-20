Началась регистрация волонтеров для организации онлайн-голосования за объекты благоустройства

11:34, 20 марта 2023, ПАИ

На базе регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области организован региональный волонтерский штаб федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Открыта регистрация волонтеров для поддержки общественно значимого проекта — всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, которое пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года.

Волонтеру будет необходимо пройти регистрацию на платформе добро.рф, а также специальное обучение на сайте.

Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о возможности участия во всероссийском онлайн-голосовании, о представленных объектах благоустройства. Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет.

Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Основная его задача — преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны, создать новые современные общественные пространства для качественного досуга местных жителей, туристов и развития предпринимательства.

В прошлом году для помощи в организации онлайн-голосования было зарегистрировано 226 добровольцев, в голосовании за объекты благоустройства приняли участие около 48 тысяч жителей Псковской области.

«Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» очень важна, благодаря ему люди учатся заново любить свой город и принимают активное участие в его преображении», — подчеркнула руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области. Контактный телефон: +7 (931) 901-00-82. Адрес: Псков, ул. Конная, 2. График работы: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00.