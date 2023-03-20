Нетрезвый водитель врезался в мачту освещения в Бежаницах
ДТП произошло на улице Зеленой, 16 в Бежаницах. Водитель автомобиля «Мицубиси» не справился с управлением, после чего вылетел в кювет и допустил наезд на столб линии электропередачи. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. От госпитализации он отказался.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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