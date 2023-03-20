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Происшествия

Нетрезвый водитель врезался в мачту освещения в Бежаницах

ДТП произошло на улице Зеленой, 16 в Бежаницах. Водитель автомобиля «Мицубиси» не справился с управлением, после чего вылетел в кювет и допустил наезд на столб линии электропередачи. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Фото с места происшествия

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. От госпитализации он отказался.

Фото с места происшествия

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото с места происшествия

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС.

Фото с места происшествия

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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