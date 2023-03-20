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Происшествия

В Псковской области будут судить злоумышленника за кражу на железной дороге

Уголовное дело по факту кражи имущества ОАО «РЖД» направила в суд Великолукская транспортная прокуратура. Об этом сообщается в Telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура».

По версии дознания, ранее судимый житель Псковской областии в течение нескольких дней похищал детали верхнего строения железнодорожного пути на станции Невель-1.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

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