В Псковской области будут судить злоумышленника за кражу на железной дороге
Уголовное дело по факту кражи имущества ОАО «РЖД» направила в суд Великолукская транспортная прокуратура. Об этом сообщается в Telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура».
По версии дознания, ранее судимый житель Псковской областии в течение нескольких дней похищал детали верхнего строения железнодорожного пути на станции Невель-1.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).
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