В Псковской области будут судить злоумышленника за кражу на железной дороге

14:42, 20 марта 2023, ПАИ

Уголовное дело по факту кражи имущества ОАО «РЖД» направила в суд Великолукская транспортная прокуратура. Об этом сообщается в Telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура».

По версии дознания, ранее судимый житель Псковской областии в течение нескольких дней похищал детали верхнего строения железнодорожного пути на станции Невель-1.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).