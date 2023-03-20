Более 500 человек обслуживают военные городки Псковской области

14:59, 20 марта 2023, ПАИ

Свыше 500 человек трудятся в рядах псковской жилищно-коммунальной службы № 14, обслуживающей военные городки области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Основное количество сотрудников занимаются эксплуатацией, техническим обслуживанием, текущим ремонтом материально-технической базы Вооруженных сил Российской Федерации, а также отвечает за снабжение личного состава электрической и тепловой энергией, водой, природным газом.

Важным направлением в деятельности жилищно-коммунальной службы № 14 является поддержание боевой готовности воинских частей, создание условий для комфортного пребывания личного состава и других мероприятий повседневной деятельности.

1 апреля 2023 года исполняется шесть лет со дня образования ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ. «Организация была создана для реализации полномочий Минобороны России в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляет свою деятельность по содержанию, техническому обслуживанию и обеспечению топливно-энергетическими ресурсами военных городков», - отмечается в сообщении.