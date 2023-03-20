Наталья Исакова: Буду стараться достойно представлять наш регион на федеральном уровне

17:03, 20 марта 2023, ПАИ

Руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова прокомментировала своё избрание в состав Общественной палаты России.

«Я действительно очень благодарна за ту поддержку, которую оказали мне коллеги на этих выборах, это очень приятно. Я всегда ответственно отношусь ко всем своим видам деятельности и буду стараться достойно представлять наш регион на федеральном уровне», - сказала Наталья Исакова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Много было сделано мною в рамках проекта «Без срока давности» у нас в регионе, в частности это создание экспозиции-музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области. И я знаю, что на площадках Общественной палаты эти вопросы тоже затрагивают, есть специальная комиссия по вопросам патриотического воспитания», - обратила внимание Наталья Исакова и добавила, что хотела бы подключиться к работе комиссии.

«Про патриотическое воспитание - у нас тоже создана группа при Общественной палате Псковской области, и мы [архив. – Прим. ред.] очень активно включились в эту повестку. Буду транслировать опыт нашего региона на площадке Общественной палаты РФ», - сказала собеседница ПАИ.

Ранее сообщалось, что Наталья Исакова представит Псковскую область в Общественной палате России.