ВИДЕО Сотрудники ФСБ изъяли у псковича огнестрельное оружие

18:50, 20 марта 2023, ПАИ

Оперативное видео задержания псковича с незаконно приобретённым оружием оказалось в распоряжении Псковского агентства информации. При задержании у преступника были изъяты самозарядный карабин Токарева образца 1940 года и 41 патрон, предназначавшиеся для незаконного сбыта.

Отметим, что приговором Псковского городского суда Псковской области фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года.