Сотрудники ФСБ изъяли у жителя Пскова карабин и патроны

11:06, 14 марта 2023, ПАИ

Сотрудники ФСБ изъяли у жителя Пскова карабин и патроны. Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении ФСБ России по Псковской области, пскович не имел права на приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов.

При задержании у преступника изъяли самозарядный карабин Токарева образца 1940 года и 41 патрон. Всё это пскович собирался продать.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет и 2 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.