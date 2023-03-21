Рыбаки Псковской области спорят о запрете выхода на лёд

00:41, 21 марта 2023, ПАИ

Администрация Псковского района объявила о запрете выхода на лёд, сообщается в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте».

«В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, на территории муниципального образования действует запрет выхода на лёд», — гласит сообщение.

Запрет стал необходим в связи с потеплением: пoд влияниeм пoгоды лeдяной пoкров начинаeт разрушаться.

Рыбаки области обеспокоены ранним запретом.

«Откуда взята информация? Официального запрета пока нет. До субботы подождали бы», — такие комментарии появляются в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской».

Также есть и те, кто вполне согласен с запретом и считает, что в Псковской области запрет выхода на лёд объявят с 21 марта, ссылаясь на постановления администрации Гдовского района.

Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску при выходе на лёд! Помните, что несоблюдение правил безопасности на льду может стоить вам жизни! Берегите себя, своих родных и близких.