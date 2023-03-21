Более 19 тонн мицелия грибов запретили ввозить в Псковскую область

09:16, 21 марта 2023, ПАИ

19,5 тонны мицелия грибов запретили ввозить в Псковскую область после карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Партия груза следовала из Венгрии в адрес компании, занимающейся выращиванием трюфелей в Калужской области.

В ходе документарного контроля сотрудник ведомства установил, что фитосанитарный сертификат страны-экспортера был заполнен не полностью, а именно: графа фитосанитарного сертификата «Заявленный пункт ввоза» была не заполнена.

Ввоз мицелия грибов на территорию Российской Федерации запрещён.