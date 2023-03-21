Более 19 тонн мицелия грибов запретили ввозить в Псковскую область
19,5 тонны мицелия грибов запретили ввозить в Псковскую область после карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Партия груза следовала из Венгрии в адрес компании, занимающейся выращиванием трюфелей в Калужской области.
В ходе документарного контроля сотрудник ведомства установил, что фитосанитарный сертификат страны-экспортера был заполнен не полностью, а именно: графа фитосанитарного сертификата «Заявленный пункт ввоза» была не заполнена.
Ввоз мицелия грибов на территорию Российской Федерации запрещён.
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