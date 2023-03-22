Зарплаты на псковском рынке труда обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция «Рынок труда: прогнозы, вопросы, ответы» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 22 марта.
Каковы ключевые факторы влияния на рынок труда? Спрос, предложения, зарплаты на псковском рынке труда. О чем говорят соискатели и работодатели? Какие у них настроения и приоритеты? Как демография, стресс и тревожность влияют на рынок труда?
На эти и другие вопросы ответят руководитель пресс-службы hh.ру Северо-Запада Мария Бузунова и врио председателя комитета по труду и занятости населения Псковской области Алена Трунова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>