Зарплаты на псковском рынке труда обсуждают в медиацентре ПАИ

11:08, 22 марта 2023, ПАИ

Пресс-конференция «Рынок труда: прогнозы, вопросы, ответы» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 22 марта.

Каковы ключевые факторы влияния на рынок труда? Спрос, предложения, зарплаты на псковском рынке труда. О чем говорят соискатели и работодатели? Какие у них настроения и приоритеты? Как демография, стресс и тревожность влияют на рынок труда?

На эти и другие вопросы ответят руководитель пресс-службы hh.ру Северо-Запада Мария Бузунова и врио председателя комитета по труду и занятости населения Псковской области Алена Трунова.