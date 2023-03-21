«Гинекологическое уродство» демонтируют у Дома на набережной в Пскове

15:14, 21 марта 2023, ПАИ

Арт-объект, который появился напротив галереи современного искусства «Дом на набережной» в Пскове, демонтируют 22 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

«Объект установлен самовольно, завтра будет демонтирован», — сказали в администрации.

Сообщение о новом арт-объекте было размещено в группе «Псков Сегодня» в соцсети «ВКонтакте». Псковичка уточнила, что фигуру вынесли из галереи и установили рядом со зданием.

«Вот такое «гинекологическое уродство» вчера вынесли из недр Дома на набережной и установили рядышком, дабы гости города и сами горожане радовались и повышали свой уровень интеллекта, глядя на эту красоту. Уверена, что эта уродливая фигура и сам монтаж не согласован с администрацией города! Прекрасный Псков достоин такой грации?» — возмутилась горожанка.