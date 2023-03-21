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Общество

Юрий Бурлин рассказал о работе в своем избирательном округе

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин рассказал о работе в своем избирательном округе.

«Все вопросы и задачи, поступающие ко мне на приемах граждан или в письменных обращениях, не остаются без внимания. Та часть, которая не требует предварительной подготовки, сразу реализуется. Остальные заносятся в список, после чего начинается поэтапная работа над каждым пунктом», – написал он на своей странице в социальной сети.

Он также сообщил, что список проблем избирательного округа № 1 начал формироваться во время предвыборной кампании. На основе этих данных депутат внес предложения для формирования бюджета. В частности, на этот год запланирован ремонт дворовой территории по адресу: улица Гражданская, д. 17а. На 2024 год – Советская, д. 5, Набережная реки Великой, д. 4, ул. Советская, д. 1/3.

В этом году запланирована также замена металлической входной двери в школе № 2, проект пожарной сигнализации в Гуманитарном лицее, проектно-сметная документация на капитальный ремонт группы «Лучик» в детском саду № 16. На 2024 год – установка ограждения и проведение капитального ремонта в ГКЦ.

«Также в ближайшее время будет сформирован перечень мест округа, где возможно проведение небольшого ямочного ремонта. Буду лично следить за выполнением всех работ», – подчеркнул Юрий Бурлин.

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