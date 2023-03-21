Более 4 800 псковских детей получили помощь от Детского фонда в 2022 году

17:00, 21 марта 2023, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги работы за 2022 год. На реализацию долгосрочных программ и благотворительных акций удалось привлечь более 22 145 000 рублей. Более 4 800 детей в Псковской области получили адресную помощь от Детского фонда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

В 2022 году Детский фонд продолжил работу по всем направлениям: оказание экстренной социальной помощи детям из нуждающихся семей, детям с инвалидностью и ОВЗ, поддержка выпускников и воспитанников интернатных учреждений, одарённых детей.

Всего за год получили различного вида адресную социальную поддержку от фонда 2 408 малообеспеченных семей. Детский фонд продолжил активную работу по оказанию вещевой помощи детям. На это потратили более 4 500 000 рублей. Регулярно совершались доставки грузов помощи для семей с детьми из отдалённых районов области.

На программу «Дети-инвалиды» привлечено более 1 800 000 рублей. Поддержку в рамках программы получили 13 детей и воспитанники Бобровского детского дома.

В рамках программы «Тёплый дом» фонд более 380 раз оказывал различную помощь детским учреждениям области (канцелярские товары, книги, мебель, компьютерная и бытовая техника, спортивный и сельскохозяйственный инвентарь, строительные материалы, медицинские товары, продукты питания, игрушки и сладости). Всего на программу было привлечено более 3 500 000 рублей.

Продолжилась психосоциальная и материальная поддержка в виде учебной стипендии участников программы «Студент-сирота». Всего за год в программе принял участие 71 стипендиат.

Отдельным направлением стала работа с семьями вынужденных переселенцев, прибывших на территорию Псковской области. Так, с апреля 2022 года экстренная помощь была оказана более 150 семьям с детьми из числа вынужденных переселенцев. Также проект Детского фонда «Чужих детей не бывает» стал победителем специального конкурса Фонда президентских грантов.

«При поддержке сотен неравнодушных людей, представителей бизнеса и власти были успешно реализованы все традиционные благотворительные акции», – подчеркнули в Детском фонде и перечислили следующие акции:

– «Здравствуй, школа!» – 685 детей из малообеспеченных семей и воспитанников интернатных учреждений региона удалось подготовить к началу учебного года. Эта акция стала победителем Всероссийского конкурса «Героям – быть» в номинации «Вирус добра»;

– «Новогодние и рождественские праздники» – 3 000 детей из малообеспеченных семей и воспитанников школ-интернатов получили сладкие подарки;

– «Стань Дедом Морозом» – 290 детей из служб социальной реабилитации несовершеннолетних и нуждающихся семей получили именные новогодние подарки;

– «День защиты детей» – более 250 воспитанников детских интернатных учреждений, детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-инвалидов Псковской области посетили большой праздник в городе Пскове.

В 2022 году завершились три крупных социальных проекта: «Мяч дружбы», «Мяч дружбы: укрепление семьи», «Навигатор в мире профессий», которые были реализованы при поддержке Фонда президентских грантов, FIFA Foundation Community Programm, БФ «СИЭСЭС», правительства Псковской области.

«2022 год был непростым, но вместе с отзывчивыми и неравнодушными людьми мы успешно преодолели все трудности и смогли помочь огромному количеству детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации!» – отметил председатель Детского фонда, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.