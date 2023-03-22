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Общество

В Пскове кредитные истории соискателей проверяет каждая четвертая компания − опрос

Кредитными историями кандидатов интересуются в каждой четвертой компании Пскова. Работодателей, практикующих такой способ проверки соискателей, все больше, сообщает сервис SuperJob.

Причем 16% делают это при подборе сотрудников на все позиции, а 11% — на некоторые. Судя по комментариям, особенно часто интересуются кредитными историями претендентов на руководящие должности, позиции, связанные с материальной ответственностью, заключением договоров и организацией поставок.

Что касается соискателей, то сталкиваться с запросом на проверку кредитной истории при приеме на работу доводилось лишь каждому десятому (10%), тогда как 72% уверены, что подобная процедура их миновала.

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