Грантовую поддержку бизнеса обсуждают на круглом столе в ПАИ

16:06, 22 марта 2023, ПАИ

Круглый стол по грантовой поддержке бизнеса проходит в медиацентре ПАИ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы: итоги и перспективы».

Участники встречи обсудят, какую грантовую поддержку получили псковские предприниматели в прошлом году, удовлетворены ли грантополучатели объемами финансовой помощи, какие возможности в 2023 году имеют представители МСП по получению поддержки государства.