Грантовую поддержку бизнеса обсуждают на круглом столе в ПАИ
Круглый стол по грантовой поддержке бизнеса проходит в медиацентре ПАИ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы: итоги и перспективы».
Участники встречи обсудят, какую грантовую поддержку получили псковские предприниматели в прошлом году, удовлетворены ли грантополучатели объемами финансовой помощи, какие возможности в 2023 году имеют представители МСП по получению поддержки государства.
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