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Кто может рассчитывать на алименты в браке, рассказала юрист

Распространенная ошибка, что претендовать на алименты могут супруги только после официального расторжения брака. Но получать выплаты можно, находясь в браке, проживая с плательщиком в одной квартире или в доме.

На дополнительные выплаты можно рассчитывать в следующих случаях:

- выплата алиментов одному из родителей, на иждивении которого находится несовершеннолетний ребенок;

- беременность женщины;

- декретный отпуск по уходу за ребенком;

- уход за общим ребенком-инвалидом.

Алименты в браке может получать один из супругов на собственное содержание или на уход за ребенком. Самые распространенные случая – это беременность или декретный отпуск. Когда мама воспитывает и ухаживает за общим ребенком, не может выйти на работу, то она может подать на алименты. Такая же схема предусмотрена в период декретного отпуска, если у супругов есть общий ребенок–инвалид.

Чтобы получить подобные выплаты в Пскове или Псковской области, в Москве и других регионах России, нужно составить иск и отправить его на рассмотрение в суд. Нужно учитывать, что дело пойдет в рассмотрение только в том случае, если исковое заявление составлено по всем правилам. Дополнительно нужно приложить пакет документов, перечень которых установлен на законодательном уровне.

Исковое заявление о взыскании алиментов поможет составить опытный юрист. Он также проконсультирует по всем дальнейшим действиям. Профессиональная юридическая помощь в этом вопросе позволит сэкономить время и деньги.

Юрист Елена Плохута (Петренко) заостряет внимание на том, что все выплаты назначаются в фиксированном размере. При расчете ежемесячной суммы принимается во внимание ряд факторов. Один из них – материальное положение заявителя и ответчика. При расчете суммы учитывается размер прожиточного минимума. В ходе судебного разбирательства определяется и фиксируется точная сумма, которую каждый месяц должен платить ответчик. Чаще всего с такими исками в суд обращаются женщины. Плательщиками выступают мужчины. Если рассматривать дела, где в браке взыскиваются алименты на содержание общих детей, то в большинстве случаев суд становится на сторону матерей.

Тем, кто хочет понять, как действовать в своей ситуации, нужно оставить здесь socprav.ru заявку. В специальной форме нужно ответить на несколько уточняющих вопросов, чтобы юрист поделился бесплатно планом действий по алиментам в конкретном случае.

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