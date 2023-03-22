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Спорт

В Псковской области подвели итоги зимнего фестиваля ГТО

В Псковской области подвели итоги финальных соревнований регионального зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) среди всех категорий населения. Встреча спортсменов прошла 21 марта в Порхове, в ней приняли участие 60 человек в составе 12 команд, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Победителями в личном первенстве стали: во 2-й возрастной ступени — Алиса Владимирова (255 очков) и Константин Гуда (318 очков), оба — представители Великих Лук; в 3-й возрастной ступени — Анна Ильина из Псковского района (312 баллов) и Иван Клюев из Палкинского района (266 баллов); в 4-й возрастной ступени — Алиса Веселова из Дедовичского района (294 очка) и Илья Варганов из Великолукского района (283 очка); В 5-й возрастной ступени — Александра Голубкова из Великолукского района (286 баллов) и Дмитрий Гаврилов из Порховского района (308 балловв); в 6-й возрастной ступени — Елизавета Кучеренко из Опочецкого района (289 очков) и Никита Тюльков из Новосокольнического района (282 очка); в 7-й возрастной ступени — Мария Ахмедова из Псковского района (347 очков) и Евгений Качнов из Порховсконо района (324 очка); в 8-й возрастной ступени — Валерия Зуйкина из Порховсконо района (333 балла) и Вадим Егоров из Бежаницкого района (357 баллов).

В командном зачете первое место — за представителями Порховского района (1648 очков), второе место — у великолучан (1545 баллов). Третьей стала команда из Псковского района (1496 очков).

Победители и призеры фестиваля получили награды из рук директора Центра спортивной подготовки Андрея Сидорова. Центр является региональным оператором ВФСК ГТО в Псковской области.

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