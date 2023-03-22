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Общество

Отказаться от iPhone ради работы согласны 45% его владельцев в Пскове − опрос

Один из трех псковичей моложе 34 лет готов отказаться от работы, но не от iPhone. Об этом сообщается в опросе сервиса SuperJob.

До 1 апреля сотрудники администрации президента должны заменить айфоны на смартфоны с операционной системой Android или ее аналогами из соображений кибербезопасности.

45% владельцев iPhone откажутся от их использования, если это будет нужно для трудоустройства. Только каждому пятому не нужна работа, где запрещают пользоваться iPhone.

Женщинам iPhone нужнее: ради новой работы от американского девайса готовы отказаться 34% представительниц слабого пола и 53% мужчин. Чем старше респонденты, тем меньше их смущает требование отказаться от смартфона Apple ради найма на работу: 32% среди псковичей до 34 лет и 59% среди граждан старше 45 лет.

Владельцы iPhone с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц преданы своим девайсам меньше тех, чей заработок ниже: откажутся от продукции Apple ради трудоустройства 57 и 40% соответственно.

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