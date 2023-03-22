Социальные предприниматели в Псковской области могут пройти онлайн-обучение

16:42, 22 марта 2023, ПАИ

Социальные предприниматели в Псковской области могут пройти онлайн-обучение, рассказала директор Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова на круглом столе в медиацентер ПАИ. Встреча посвящена грантовой поддержке бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы: итоги и перспективы».

«Социальному предпринимателю надо пройти обучение, и это условие обязательно, - отметила Иванова. - Ранее оно проходило в очном формате, и предприниматель мог не попасть в группу. А в 2021 году появился онлайн-курс. Очное обучение занимало пять дней, на онлайн отводится 2-3 дня».

По её словам, набор на обучение особенно популярен у молодых людей, которые намерены открыть свой бизнес. «Благодаря этому они могут не только получить знания, но и гранты на свои стартапы. А первый бизнес важно начинать с чувством безопасности», - сказала Анастасия Иванова.