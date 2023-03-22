Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Социальные предприниматели в Псковской области могут пройти онлайн-обучение

Социальные предприниматели в Псковской области могут пройти онлайн-обучение, рассказала директор Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова на круглом столе в медиацентер ПАИ. Встреча посвящена грантовой поддержке бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы: итоги и перспективы».

«Социальному предпринимателю надо пройти обучение, и это условие обязательно, - отметила Иванова. - Ранее оно проходило в очном формате, и предприниматель мог не попасть в группу. А в 2021 году появился онлайн-курс. Очное обучение занимало пять дней, на онлайн отводится 2-3 дня».

По её словам, набор на обучение особенно популярен у молодых людей, которые намерены открыть свой бизнес. «Благодаря этому они могут не только получить знания, но и гранты на свои стартапы. А первый бизнес важно начинать с чувством безопасности», - сказала Анастасия Иванова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 марта 2023

Грантовую поддержку бизнеса обсуждают на круглом столе в ПАИ
22 марта 2023

Зарплаты на псковском рынке труда обсуждают в медиацентре ПАИ

22 марта 2023

Жители Псковской области стали реже брать ипотеку
21 марта 2023

Замедление роста цен на молоко и печенье отмечено в Псковской области
21 марта 2023

Псковичи прошли обучение по программе инвестразвития
20 марта 2023

Как оплатить маткапиталом обучение ребёнка, поделилась Елена Бибикова
20 марта 2023

Россельхозбанк исследовал тренды мирового агротеха
17 марта 2023

В среднем более 19 тысяч рублей в год тратят псковичи на оплату услуг ЖКХ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...