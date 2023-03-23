Более 17 тонн желатина не пропустили через границу в Псковской области

12:27, 23 марта 2023, ПАИ

Более 17 тонн пищевого желатина не пропустили через границу РФ в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-эстонской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» провели ветеринарный контроль 17,2 тонны пищевого свиного желатина, который перевозился в автотранспортном средстве из Бельгии в Санкт-Петербург.

В ходе контрольного мероприятия установили несоответствие информации о номере пломбы, заявленной в ветеринарных сертификатах Бельгии, сведениям о номере пломбы на грузовом отсеке. Информация о замене пломбы, подтвержденная печатью учреждения государственной ветеринарной службы ЕС и подписью должностного лица, в ветеринарных сертификатах отсутствовала.

В ведомстве пояснили, что ввоз более 17 тонн пищевого желатина на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, в связи с этим сотрудники пропускного пункта оформили декларацию о возврате груза,