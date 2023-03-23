Ход догазификации обсудили в Островском районе

14:22, 23 марта 2023, ПАИ

Генеральный директор компаний «Газпром межрегионгаз Псков», «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников посетил с рабочим визитом город Остров. Совместно с заместителем гендиректора по строительству и инвестициям «Газпром газораспределение Псков» Игорем Мелузовым, первым заместителем главы администрации Островского района Юлией Колпинской и заместителем председателя Псковского областного Собрания депутатов Арменом Мнацаканяном он проверил объекты догазификации на улицах Клавдии Федоровой, Меркурьева, Михаила Егорова, Софьи Перовской, провел встречу с населением и ответил на вопросы участников догазификации, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Также делегация проинспектировала ход работ по переводу Огня Памяти в Острове на природный газ.

На рабочем совещании в администрации Островского района его участники обсудили ход исполнения догазификации. В настощяее время в районе завершены проектно-изыскательские работы в деревнях Смоленка и Карпово, выполнена топосъемка большинства объектов догазификации, идет согласование геодезических изысканий. Синхронизированы графики работ по благоустройству города и строительству распределительных сетей, отметили в пресс-службе.

«Принято решение о ежемесячном проведении подобных рабочих встреч. Это позволит усилить контроль за ходом газификации и оперативно решать проблемные вопросы», - подчеркнул Олег Басников.