Второй региональный форум работающей молодежи пройдет в Пскове

16:26, 23 марта 2023, ПАИ

Второй региональный форум работающей молодежи Псковской области откроется в Пскове 24 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На форумной площадке соберутся около 80 участников, среди них молодые специалисты, работающие в бюджетной сфере, индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты.

В основе форума — образовательная программа, направленная на выявление необходимых ресурсов для комфортного баланса жизни и работы, а также на определение проблемных зон работающей молодежи. В качестве площадок в этом году выбраны Псковский областной совет профсоюзов, региональный ресурсный Центр добровольчества, Псковская областная научная библиотека им. Курбатова.

Проводится мероприятие с целью популяризации работающей молодежи, продвижения профсоюзного движения, повышения уровня осведомленности трудящихся о своих правах. Помимо этого, участникам будет предоставлена возможность узнать о практиках работы с молодежью в крупных предприятиях региона, среди которых Псковский хлебокомбинат, ЗАЭ «ЗЭТО» и «Велторф».

Завершится форум 26 марта. Его организаторами выступают Псковский областной совет профсоюзов, Управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, комитет по труду и занятости Псковской области, ПсковГУ.