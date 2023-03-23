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Общество

Свалка на месте арт-объекта обнаружена в Пскове

Фото Бориса Елкина

История с «арт-объектом» на Советской набережной, 9 не закончилась демонтажом, сообщает глава города Пскова Борис Елкин.

«Обследование территории вскрыло и другие «творения», которые нарушают правила благоустройства. Это не только незаконно установленные конструкции, но и свалка большого количества мусора, предположительно из подвала», — утоняет глава города.

Фото Бориса Елкина

И всё это на муниципальной земле, рядом со зданием, которое передано в безвозмездное пользование движению «ПсковАРТ». Её представитель подтвердил, что нарушения допущены этой организацией.

Администрация готовит постановление о демонтаже оставшихся фигур, а по поводу свалки направит письмо в полицию с просьбой провести проверку.

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