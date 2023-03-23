Скандальную скульптуру «Антигравитация» демонтировали в Пскове

16:59, 23 марта 2023, ПАИ

Эпатажную скульптуру «Антигравитация» демонтировали в Пскове, сообщили ПАИ в администрации города.

Сотрудники Управления городского хозяйства перенесли скульптуру в дом Сафьянщикова.

Ранее сообщалось, что скульптура Тимофея Силича получила неоднозначные оценки псковичей. В ответ на возмущение некоторых горожан 22 марта художник решил провести творческую акцию. Он обмотал свое изваяние тканью и призвал каждого найти в этом смысл.