Скандальную скульптуру «Антигравитация» демонтировали в Пскове
Эпатажную скульптуру «Антигравитация» демонтировали в Пскове, сообщили ПАИ в администрации города.
Сотрудники Управления городского хозяйства перенесли скульптуру в дом Сафьянщикова.
Ранее сообщалось, что скульптура Тимофея Силича получила неоднозначные оценки псковичей. В ответ на возмущение некоторых горожан 22 марта художник решил провести творческую акцию. Он обмотал свое изваяние тканью и призвал каждого найти в этом смысл.
Комментарии: 0 Обсудить >>>