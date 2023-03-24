Фототур по Невелю устроили активисты РДДМ
Активисты РДДМ «Движение первых» из Невельского района очень любят свой город и в рамках конкурса «Прогулки по стране» организовали фототур по Невелю. Об этом сообщает Telegram-канал «Доброволец Псковской области».
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Фото: Активисты РРДМ Невельского района
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Фото: Активисты РРДМ Невельского района
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Фото: Активисты РРДМ Невельского района
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Фото: Активисты РРДМ Невельского района
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Фото: Активисты РРДМ Невельского района
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Фото: Активисты РРДМ Невельского района
Ребята подготовили краткую сопроводительную историческую справку.
«В 1774 году за освобождение Казани от мятежников Емельяна Пугачёва Екатерина II пожаловала Ивану Михельсону 1 000 душ крестьян с множеством деревень в Невельском уезде. Он разбил в Иваново английский парк, построил оранжереи с экзотическими растениями. Вместе с растениями были завезены и насекомые, для борьбы с которыми Михельсон приобрёл особый сорт улиток», — поясняют активисты.
А начать своё путешествие активисты решили в сопровождении бренда города — виноградной улитки.