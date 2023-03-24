Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фототур по Невелю устроили активисты РДДМ

Активисты РДДМ «Движение первых» из Невельского района очень любят свой город и в рамках конкурса «Прогулки по стране» организовали фототур по Невелю. Об этом сообщает Telegram-канал «Доброволец Псковской области».

  • Фототур по Невелю
    Фото: Активисты РРДМ Невельского района
  • Фототур по Невелю
    Фото: Активисты РРДМ Невельского района
  • Фототур по Невелю
    Фото: Активисты РРДМ Невельского района
  • Фототур по Невелю
    Фото: Активисты РРДМ Невельского района
  • Фототур по Невелю
    Фото: Активисты РРДМ Невельского района
  • Фототур по Невелю
    Фото: Активисты РРДМ Невельского района

Ребята подготовили краткую сопроводительную историческую справку. 

«В 1774 году за освобождение Казани от мятежников Емельяна Пугачёва Екатерина II пожаловала Ивану Михельсону 1 000 душ крестьян с множеством деревень в Невельском уезде. Он разбил в Иваново английский парк, построил оранжереи с экзотическими растениями. Вместе с растениями были завезены и насекомые, для борьбы с которыми Михельсон приобрёл особый сорт улиток», — поясняют активисты.

А начать своё путешествие активисты решили в сопровождении бренда города — виноградной улитки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 марта 2023

Фототур по Невелю устроили активисты РДДМ

24 марта 2023

Жители Пыталовского района обнаружили след волка
23 марта 2023

Псковичи подсказывают локации несанкционированных свалок

23 марта 2023

Очередной выпуск передачи «Привет, ивент!» вышел на «Первом Псковском»
23 марта 2023

Великолукская молодёжь побывала в Государственной Думе
23 марта 2023

Магнитные волнения перед бурей начались в Пскове
23 марта 2023

Свалка на месте арт-объекта обнаружена в Пскове
23 марта 2023

В Островском районе ФАПы готовы к продаже лекарств

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...