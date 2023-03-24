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Общество

Путин предложил новый механизм ипотеки на новостройки

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству вместе с ДОМ.РФ при участии Банка России и Агентства по страхованию вкладов проработать вопрос включения в ипотеку на новостройки затрат на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства, сообщает сайт Кремля.

«Представить предложения, направленные на предоставление гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства», - говорится в опубликованном перечне поручений.

Срок исполнения поручения - 1 июня.

Кроме того, кабмин совместно с ДОМ.РФ, ЦБ и АСВ должен продумать меры дополнительной поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием отечественной продукции леспрома, в том числе посредством возмещения банкам и ДОМ.РФ недополученных доходов по льготной ипотеке.
 

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