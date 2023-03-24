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Общество

Более 20% псковичек поддерживают идею декрета на ранних сроках беременности

Нужен ли псковичкам декрет на ранних сроках беременности, выяснил сервис SuperJob.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов предложил предоставлять женщинам декретный отпуск в первом триместре беременности.

25% жительниц Пскова поддерживают идею предоставления декретного отпуска в первый триместр беременности. 57% считают, что решение брать отпуск или продолжать работать должна принимать сама женщина. Еще 10% полагают, что отпуск в начале беременности не нужен.

Жительницы города моложе 40 лет чаще остальных выступают за возможность выбора уходить в декрет на период первого триместра или нет (60%)

Противниц инициативы больше всего среди женщин с доходом от 80 тысяч руб. в месяц (26%): так как максимальная сумма декретных выплат в 2023 году составляет 83 204 рубля в месяц, те, кто зарабатывает больше, теряют в деньгах.

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