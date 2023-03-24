В Псковской области продолжается розыск пропавшей пенсионерки

10:54, 25 марта 2023, ПАИ

Продолжается розыск пропавшей без вести 65-летней великолучанки Галины Королёвой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 августа 2019 года она ушла из дома. До настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70–75 лет, рост 155–160 сантиметров, худощавое телосложение. Была одета в чёрное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Галины Королёвой, просят позвонить по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).